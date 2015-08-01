Marktplaats’ta 2500 vatandaşı dolandırdılar

Hollanda’da yaşları 19,20 ve 25 olan Amsterdamlı üç gencin Markplaats sitesinde binlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

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Sitede ön ödemeli telefon satışı gerçekleştiren ancak ürünleri göndermeyen bu kişilerin vatandaşlarla Whatsapp üzerinden irtibata geçerek aynı zamanda kimlik kopyaları istediği saptandı. Dolandırıcıların vatandaşın kimlik bilgilerini kendilerini gizlemek için kullandıkları aktarıldı.

Aralık ayında ihbarların artması sonucu harekete geçen Den Haag polisi tarafından başlatılan incelemede üç gencin de gözaltına alındığı bildirildi. Gençlerin internet dolandırıcılığı, kimlik yolsuzluğu ve kara para aklama suçlarıyla yargılanacakları belirtildi.

SONHABER.EU