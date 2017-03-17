“ Mavi Kart, bankacılık işlemlerinde tek başına geçerli olacak ”

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AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu gelişmeyle ilgili, “Mavi Kart’ın tek başına geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilmesi, mavi kartlıların Türkiye’deki bankacılık işlemlerine büyük kolaylık getirecektir.” açıklamasında bulundu. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Şimdiye kadar Mavi Kart tek başına kimlik belgesi olarak kabul edilmediği için Türk vatandaşlığından çıkarak Mavi Kart alan kişiler Türkiye’de hesap açtırma ve diğer bankacılık işlemlerinde sorunlarla karşılaşıyorlardı. Mavi Kart’ın tek başına geçerli bir belge olarak kabul edilmemesi nedeniyle pasaportla işlem yapmak durumundaydılar.

Maliye Bakanlığımız sorunla ilgili çalışma yaparak, Mavi Kart’ın bankacılık işlemlerinde tek başına kimlik belgesi olarak kullanılabilmesini sağladı. Buna göre Mavi Kart 13 Kasım 2017 tarihinden itibaren, Mavi Kartlılar Kütüğünden sorgulanarak bilgilerin doğrulanması suretiyle, kimlik bilgilerinin teyidi bakımından tek başına geçerli bir kimlik belgesi olarak kullanılabilecek. Böylelikle Mavi Kart sahipleri, Türkiye’deki bankacılık işlemlerini pasaporta ya da başka kimlik belgelerine ihtiyaç duymadan mavi kartıyla gerçekleştirebilecekler.

Mavi Kart sahibi kişilerin Türkiye’deki işlemlerini kolayca yapabilmesi için mavi kart belgesinin tüm kurumlar nezdinde tanınırlığı ile geçerliliği önem arz etmektedir. Bu noktada Maliye Bakanlığımızın vermiş olduğu bu karar önemli bir adımdır. Bu karara istinaden ilgili finans kurumlarımızın da kendi bünyelerinde gerekli bilgilendirmeyi yaparak Mavi Kart sahibi kişilere kolaylık sağlaması faydalı olacaktır. Ayrıca sorunun çözülmesine yönelik yapılan çalışmalar nedeniyle Maliye Bakanımıza ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımıza teşekkür etmek isterim.

Öte yandan, Mavi Kart’ın tanınırlığı ve geçerliliği hususunda devam eden diğer sorunların çözüme kavuşturulması için de gerekli çalışmalar yürütülmektedir.”