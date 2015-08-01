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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Mayıs ve Yaz tatilinde Schiphol’de kaos bekleniyor

Yetkililer Mayıs ve Yaz tatilinde Hollanda’nın Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanını kullanacak olan yolcuları uyardı.

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Mayıs ve Yaz tatilinde Schiphol’de kaos bekleniyor

Hollanda Kraliyet Askeri Polisleri, havalimanı güvenlik güçleri, ANVR seyahat acentaları ve havayolu firmaları tarafından yapılan uyarıda Mayıs ve Yaz tatilinde Schiphol’de aşırı yoğunluk rekoru kırılacağı belirtildi.

Yetkililer Avrupa sınırları içerisindeki seyehatlerde bile yolcuların en az 3 saat öncesinden havalimanında bulunmaları isteneceği bildirildi.

İncheck, pasaport ve güvenlik konrtol noktalarında saatlerce bekleme yaşanabileceğini ifade eden yetkililer, yolcuların bütün bunları dikkate alarak ve evden çıkmadan uçuşlarını takip ettikten sonra havalimanına gelmelerini tavsiye ediyor.

Geçtiğimiz yıl da yaz aylarında Schiphol’de aşırı yoğunluk nedeniyle kaos yaşandığını hatırlatan KLM yönetim kurulu başkanı Pieter Cornelisse, ” yazdan bu yana değişen birşey olmadı. havalanında halen kaos yaşanıyor. Yolcular bunu dikkate almalılar” dedi.

Cornelisse, ”havalimanı artık yolcu kapasitesini kaldırmıyor. Uçaklara geçiş kapı alanları çok az sayıda. Güvenlikle ilgili de verilen sözler yerine getirilmiyor ” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

SONHABER.EU

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