Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

McDonald’s et diye neler yedirmiş neler!

Fast food kültürünün ilk akla gelen isimlerinden McDonald’s hakkında çıkan olumsuz haberlere birisi daha eklendi.

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McDonald’s et diye neler yedirmiş neler!

Jamie Oliver adlı bir İngiliz McDonald’s’a karşı açtığı davayı kazandı. Hamburgerlerinin içindeki “et”in, hayvansal yağ hamuru ve amonyaktan oluştuğunu defalarca söyleyen ve bunu mahkemeye taşıyan İngiliz aşçı, McDonald’s’ın hamburgerlerde geröek et kullanmadığını kanıtlamış oldu.

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Sağlıkaktüel’de yer alan habere göre, İngiliz aşçı ve televizyon programcısı Jamie Oliver, hamburger ve kızarmış tavukların (nugget) lezzetinin ardındaki ürkütücü gerçekleri ortaya çıkardı. Jamie Oliver’ın ifadesiyle, McDonald’s restoranlarında servis edilen ürünler, besin olarak tanımlanamaz.

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