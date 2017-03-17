Mert’i katledenlerin hesap verme zamanı

Bir kızı tacizcilerin elinden kurtardıği için öldürülen Mert Can Altunbaş’ın (20) katillerinin davası başladı.
Almanya’nın Flensburg kentinde bir kızı tacizcilerin elinden kurtardıgı için evine kadar takip edilip, bıçaklanarak öldürülen Mert Can Altunbas’ın (20) Arnavut katil zanlıları Albert R. ve kuzeni Arton I.’nın yargılanmasına baslandı. Flensburg Eyalet Mahkemesi’ndeki durusmada 20 yasındaki zanlılardan biri susmayı tercih etti.
ÖNCE MESAJ ATTILAR
Diğer zanlı ise öldürmek amacıyla hareket etmedigini, bıçagı kendisinin saplamadıgını ileri sürdü. 16 Nisan sabahı meydana gelen olaydan önce zanlılardan Albert R., Mert Can’a mesaj atıp, “Yarın ölmüs olacaksın” tehdidini savurmustu. Savcılık, zanlılardan birinin Mert Can’ı gögsünden iki kez bıçakladıgı, diger sanıgın da elinde olmasına ragmen cinayeti engellemedigi görüsünde.
Sabah.de
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