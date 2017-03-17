Metin Külünk Belçika polisi ve hükümetine tepki gösterdi

A+A-

Foto: Yenivatan.be

Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Cuma gününden bu yana Belçika’da PKK’lıların özellikle Türk vatandaşlarını hedef almasına değindi.

Külünk paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Belçika’da neler oluyor?

Türk’lerin yoğunlukta olduğu Anwers’te üst üste saldırılar oluyor ama polis müdahelesini göremiyoruz.,

Dün gece yine Belçika/Anwers’te vatandaşlarımız saldırıya uğrarken Belçika polisi,uzun menzil silahlı PKK’lılara seyirci kalmayı tercih etti.

Belçika Anwers’te başlayan bu saldırıların esas amacı bütün Avrupa’ya yayılması için kurgulanan bir oyun mu yoksa ?

Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın soğukkanlı olması çok önemli. Bu son derece kirli bir senaryo .Tahriklere kapılmayın lütfen.

Belçika hükümetini uyarıyoruz: Vatandaşlarınızın can ve mal güvenliğinden sizler sorumlusunuz. Bir AB üyesi olduğunuzu unutmayınız.

Belçika hükümeti Flaman bölgesinin tekrar PKK saldırılarılarına uğramaması için tedbir alması gerekmektedir.

Vatandaşlarımız asla oyuna gelmemeli.Çünkü bu bir tuzak. Türkiye’ye uzaması istenen bir tuzak dikkat.

Vatandaşlarımız asla oyuna gelmemeli.

Çünkü bu bir tuzak

Türkiye’ye uzaması istenen bir tuzak dikkat — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) 30 oktober 2017

SONHABER.EU