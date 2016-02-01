Mevlüt Çavuşoğlu: AB ile mülteci anlaşmasını iptal edebiliriz

Güncelleme: Mevlüt Çavuşoğlu’dan flaş AB açıklaması.
Geri kabul anlaşması zaten tamamen iptal edeceğiz. Onlar bizi vize konusunda oyaladılar da oyaladılar. Geri kabul anlaşmasını uygulamıyoruz göç anlaşmasını da değerlendiriyoruz. Şartlar bir an önce yerine gelmezse onu da uygulamaya koyacağız. Avrupa’nın bugün görülebilen en büyük kabusu artan ırkçılık, radikal partilerin had safhaya çıkması asıl kabus budur bunun bedelini de yakında Avrupa’nın kendisi ve halkları yaşayacak. Avrupa’yı felakete götürüyorlar. Esas kabus bu.
Biz Avrupa’nın her zaman istikrarlı güvenli olmasını isteriz.
AB böyle giderse zaten dağılacak. Artık AB bu anlayışla zorlamalarla sürdüremez. Küçülür 3-5 ülke kalır ama böyle olmaz.
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