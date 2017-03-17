Microsoft aradığında telefonu kapatın !

Hollanda’da emniyet, Microsoft dolandırıcılığı ile kişilerin bilgisayarlarını ele geçirip para talep edenlere karşı uyarıda bulundu.
Politie.nl websitesinde yapılan uyarıda, dolandırıcıların kendilerini Microsoft çalışanıymış gibi tanıtıp bilgisayarda yaşanan sorunları çözmek için aradıklarını söylediklerini ve bu sayede yükledikleri bir program ile bilgisayarı ele geçirdikten sonra ‘ çalışma ücreti ‘ talep ettiklerini belirterek vatandaşların dikkatli olması istendi.
Microsoft firmasının kişileri sebepsiz yere aramadığna dikkat çeken emniyet, ”böyle bir arama gerçekleştiğinde görüşmeyi sonlandırın ” tavsiyesinde bulundu. Bu dolandırıcılık yönteminin yurtdışı bağlantılı olmasından dolayı arayan numara ve bilgisayarlara yüklenilen programla ilgili polisin bilgi sahibi olabilmesi ve detaylı inceleme yapabilmesi için vatandaşın ihbarda bulunmasının önemi vurgulandı.
Hollanda Siber Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan raporda bu tür dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığı belirtiliyor. Raporda 2016 Yılında 1100 kişinin bu yöntemle dolandırıldığı bilgisi yer alırken, vatandaşın yüzbinlerce euro kaybettiği aktarıldı.
SONHABER.EU
Starbucks ve Caffe Nero gibi dünyaca ünlü kahve zincirlerind...
Hollanda'da ilkokul öğrencilerinin aralarında ' cinsel oyun ...
Mart 2017 tarihinde Hollanda'nın Almelo şehrinde geçirdiği b...
Hollanda'da UWV tarafından yapılan açıklamada, ekonomide yaş...
Hollanda'da emniyet, Microsoft dolandırıcılığı ile kişilerin...
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yene...
Fox Sports ve Facebook, 2017-18 sezonu Şampiyonlar Ligi maçl...
Hollanda'da Rotterdam belediyesi encümen azası Leefbaar Rott...
500 Euro’luk banknotlar, son günlerde Türk bankalarının ve v...
Hollanda'da öğretmenlerin maaşlarına zam ve iş yükünün hafif...