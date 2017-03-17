Microsoft aradığında telefonu kapatın !

A+A-

Politie.nl websitesinde yapılan uyarıda, dolandırıcıların kendilerini Microsoft çalışanıymış gibi tanıtıp bilgisayarda yaşanan sorunları çözmek için aradıklarını söylediklerini ve bu sayede yükledikleri bir program ile bilgisayarı ele geçirdikten sonra ‘ çalışma ücreti ‘ talep ettiklerini belirterek vatandaşların dikkatli olması istendi.

Microsoft firmasının kişileri sebepsiz yere aramadığna dikkat çeken emniyet, ”böyle bir arama gerçekleştiğinde görüşmeyi sonlandırın ” tavsiyesinde bulundu. Bu dolandırıcılık yönteminin yurtdışı bağlantılı olmasından dolayı arayan numara ve bilgisayarlara yüklenilen programla ilgili polisin bilgi sahibi olabilmesi ve detaylı inceleme yapabilmesi için vatandaşın ihbarda bulunmasının önemi vurgulandı.

Hollanda Siber Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan raporda bu tür dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığı belirtiliyor. Raporda 2016 Yılında 1100 kişinin bu yöntemle dolandırıldığı bilgisi yer alırken, vatandaşın yüzbinlerce euro kaybettiği aktarıldı.

SONHABER.EU