Midesinden 79 bin euro çıktı

Havalimanında bir kişi midesinde gizlediği 79 bin euro ile yakalandı.

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İsviçre’den Fransa’ya geçen Nijerya uyruklu bir kişi, polis köpeğinin üzerindeki banknotlarda tesadüfen esrar kokusu alması üzerine durduruldu.

Elbiselerinin içine 13 bin İsviçre frangı gizlediği tespit edilen kişi, daha sonra X-ray cihazından geçirildi.

Nijeryalı kaçakçının midesine dokuz prezervatif içine 200 ve 500 euroluk banknotlar gizlediği, midesindeki toplam banknot miktarının 79 bin euro olduğu belirlendi.

Kaçakçı, kara para aklama, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve gümrük kanununa muhalefetten tutuklandı.

AA