Milli Görüş, Asscher görüşmesinin içeriğini açıkladı

Milli Görüş Kuzey ve Güney Hollanda teşkilatları:Her iki hükümetten de; sorumluluklarını yüklenip krizi yatıştırmalarını bekliyoruz. Seçimlerin olduğu bir dönemde aklı selim anlayış hakim olmalıdır.

A+A-

Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik krizin özellikle ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına yansımaması için Bakan Asscher’ın görüşme talebini kabul eden Türk STK’ları, bu süreçte nasil bir yol çizilmesi gerektiği konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının içeriği ile ilgili yapılan çeşitli spekülasyonlara açıklık getirmek için Milli Görüş cephesinden konuyla ilgili bir açıklama yayımlandı.

Asscher ile yapılan görüşmede bakana iletilen rahatsızlıkların başında, Konsolsoluk çevresinde bulunan masum vatandaşlara polisin sert müdahelesi, hayır kampanyalarına ses çıkarılmazken, evet kampanyalarına engel olunması ve iki ülke arasındaki anlaşmazlığın krize dönüşmesinin yer aldığı bildirildi.

Milli Görüş Kuzey ve Güney Hollanda teşkilatları tarafından yapılan açıklama şöyle:

SAYIN BAKAN ASSCHER İLE DİPLOMATİK KRİZ HUSUSUNDA GÖRÜŞME

Bilindiği üzere bugün bir kaç sivil toplum kuruluşu ile birlikte, sayın Bakan Asscher’ın daveti üzerine kendisi ile bir görüşme gerçekleşmiştir. Görüşmenin ana konusunu, geçtiğimiz günlerde meydana gelen diplomatik krize bakış açılarımız oluşturmuştur.

Bahsi geçen görüşmeye, Milli Görüş Kuzey Hollanda ve Milli Görüş Güney Hollanda olarak katılınmış ve aşağıda yer alan hususlarda görüşlerimiz ortaya konulmuştur:

– Polis gücü kullanımı: Polisin yer yer orantısız güç kullandığı kanaatindeyiz. Bazı göstericiler ciddi derecede yaralanmıştır ve bu oldukça üzücüdür.

– Anlaşmazlığın krize dönüşmesi: İnanıyoruz ki; bu anlaşmazlığın bu denli tırmanıp bir kriz haline gelmesi aslında önlenebilirdi. Her iki hükümet de bazı hatalı adımlar atmıştır ve ortaya çıkan bu durumdan asıl zararı gören Türk kökenli Hollandalı vatandaşlarımız olmuştur.

– “Hayır tarafı”na izin: “Hayır tarafı”nın kampanya yapmasına izin veriliyor olması dikkatimizi çekmektedir. Hangi düşünce ile “Evet tarafı”nın kampanya yapmasına izin verilmediği merak uyandırıcıdır.

– Entegrasyon: Uyum hususundaki gayretli çalışmalarımız ne yazık ki yine yerle bir edilmiştir. Bu diplomatik kriz ile uyum(suzluk) arasında yine olumsuz bir bağ kurulmaktadır ki bize göre bu doğru bir bağlam değildir. “Birlikte yaşamı” sağlamak için yıllardır defalarca bir araya gelip gayret gösteriyoruz; tüm bu gayretler bir kaç saat içinde yerle bir edilmiştir. Bu durum sanki aynı “uyum vazosunu” defalarca kırıp sonra o aynı vazonun parçalarını defalarca tekrar bir araya getirmeye uğraşmaya benzemektedir.

– Yaptığımız: Sükuneti korumaya, oy kullanmaya ve özellikle de şiddetten uzak durmaya davet ediyoruz. Şiddet hiç bir zaman çözüm değildir.

– Beklentimiz: Her iki hükümetten de; sorumluluklarını yüklenip krizi yatıştırmalarını bekliyoruz. Seçimlerin olduğu bir dönemde aklı selim anlayış hakim olmalıdır.

Bizim açımızdan, ortaya konulması önem arzeden hususlar, yukarıda bahsi geçen hususlar olmuştur. Sayın Bakan’ın, ortaya koyduğumuz bu hususları anlaşılır bulduğu izlenimi edinilmiş ancak aynı zamanda bu noktalardaki görüşlerimizi sadece az sayıda tarafın paylaştığı izlenimi de edinilmiştir.

Görüşmeye katılan bazı taraflar, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “nazizm ve faşizm” benzetmeleri içeren ifadelerinin, tüm katılımcılar tarafından reddedildiğinin, ortak bir yazılı açıklamaya dönüştürülmesinin ve imzalanmasının gerekli olduğu fikrini ortaya koymuşlardır. Tarafımızdan, her ne kadar bu ifadeleri yanlış buluyor olsak da, bu konuda yazılı ve imzalı ortak bir açıklamaya gerek görmediğimiz belirtilmiştir.

Son olarak, sayın Bakan Asscher, gelişmelerin seyri ile ilgili kısa bir açıklamada bulunmuştur. Kendisi, bu kısa açıklamasında, detaylı olarak şahısların görüşlerine hak vermemiş ancak bazı argümanları haklı olarak saf dışı bırakmıştır.

Bakan, krizin yatıştırılması yönünde çaba gösterileceğini ve fakat bunun zaman alabileceğini belirtmiştir.

SONHABER.EU