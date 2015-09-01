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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Milli Görüş teşkilatlarından Türk vatandaşlarına anlamlı çağırı!

Hollanda’da hafta sonu yaşanan hareketli saatlerin ardından Türk vatandaşlarına sağduyu çağırıları yapılıyor.

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Milli Görüş teşkilatlarından Türk vatandaşlarına anlamlı çağırı!

Geçtiğimiz hafta T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmemesi üzerine İki ülke rarasında başlayan diplomatik gerginlik Cumartesi günü sokaklara taştı.

Almanya’dan Hollandaya gelen T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, ne konsolosuk rezidansında ne de Başkonosluk binasında vatandaşlara hitap etmesine izin verimemesi üzerine başlayan gerginlik had safaya ulaştı.
Konsolosluk binasına 20 metre mesafede polisler tarafından abluka altına alınan ve aracından inmesine izin verilmeyen bakan Kaya, bir mülteci gibi Hollanda’dan geldiği ülke Almanya’ye geri gönderildi.

Bu olaylar yaşanırken Cumartesi akşamı Başkonsolosluk önüne toplanan binlerce Hollandalı Türk Hollanda’nın tutumunu protesto etti.
Bakan Kaya’ya vatandaşlarla buluşmasına ve konsolosluk binasına girmesine izin verilmemesi üzerine başyalan olaylarda 7 kişinin polis köpekleri ve polisin şidddet kullanması sonucu yaralanmış, 12 kişi de göz altına alınmıştı.

Başkonololsuğun bulunduğu bölgede OHAL ilan edilirken, iki ülke yetkililerinin karşılıklı restleşmesi, Hollanda’da 3 gündür süren mevcut gerginliği artıracağı endişesi yaşanıyor.

STK’lara ve kanaat önderlerine büyük iş düştüğü şu günlerde en ciddi sağduyu çağırısı Hollanda Milli Görüş Teşkilatlarından geldi.

Dün Schiedam’da Hollanda İslam Federasyonu (NIF Güney Hollanda) ve Milli Görüş Nederland (Kuzey Hollanda) bölge yöneticilerinin, yan birimler yöneticilerinin ve şube yöneticilerinin hazır bulunduğu ORTAK GSBT toplantısı yapıldı , IGMG Baskan Yrd. ve Egitim Başkanı Dr. Abdulhalim İnam beyin de katılımı ile, Schiedam Yıldız İslam Merkezi’nde yapılan toplantıda gündem maddelerinin değerlensdirilmesi ve konuşmasının ardından
NIF Bölge Başkanı Mehmet Erdoğan ve Milli Gorus Nederland Bölge Başkanı Oktay Dalmaz, Hollanda’da gelişen diplomatik krizle ilgili olarak sağduyu ve itidal cağrısında bulundular.

© SONHABER.EU

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