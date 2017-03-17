Milli Görüş’ten Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi açıklaması

Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu Hollanda’da ilk resmi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile ilgili yaptığı duyuruda henüz ön çalışmaların hazırlığı içerisinde olduklarını ve resmi müracaatların, şartlar oluştuğu takdirde 2017 Eylül ayında yapılacağını bildirdi.

A+A-

Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu Hollanda’da ilk resmi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile ilgili daha önce yayımlanan basın açıklamasında oluşan bir talihsizlik nedeniyle verilen bilgiler hakkında yeni bir duyuru paylaştı.

Konuyla ilgili Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu’nun paylaştığı duyuru:

Kamuoyuna Duyuru!

Kuzey Hollanda Bölge Eğitim Başkanlığımıza yapılan Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi okuma talepleri üzerine, teşkilatımızca bir bilgilendirme programı yapılmasına karar verilmiştir. Açık öğretim İHL ile ilgili resmi müracaat için hazırlıklarımız ve ön çalışmalarımız devam etmektedir. Kayıt ve tüm işlemler MEB sitesindeki kriterler üzerinden ve resmi siteden olacaktır. Resmi müracaatlar, şartlar oluştuğu takdirde 2017 Eylül ayında yapılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur.

SONHABER.EU