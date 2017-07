Milli Görüş’ten De Telegraaf’a yasal işlem

A+A-

9 Temmuz tarihinde De Telegraaf gazetesinde yer alan “Amsterdam financierde salafisme-lessen” başlıklı haberle ilgili Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu bir basın açıklaması yayımladı.

Haberde Amsterdam belediyesinin camilere sübvansiyon verdiği iddia edilirken, Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu yaptığı açıklamada verilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Gazetenin bilgileri hangi kaynaktan aldığını merak ettiklerini ifade eden federasyon, Milli Görüş camilerinde iddia edildiği gibi ‘selefi dersleri’ için sübvansiyon yardımı alınmadığını belirterek, asılsız iddialarla ilgili yasal işlemlerin başlatılacağını bildirdi.

Konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi verildi.

Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu’nun de Telegraaf gazetesinde çıkan sübvansiyon haberiyle ilgili basın açıklaması şöyle:

Federatie Milli Görüş Noord-Nederland spreekt berichtgeving over subsidiering van moskeeën door gemeente Amsterdam tegen.

9 juli 2017, Amsterdam – Deze week verscheen in de Telegraaf een artikel over financiering van moskeeën door gemeente Amsterdam alsook over salafisme-lessen. Zoals we dat kennen van de Telegraaf was de titel van het artikel “Amsterdam financierde salafisme-lessen” nogal vertekend en wederom ver van de werkelijkheid.

Wij hebben desalniettemin al onze moskeeën in het algemeen en de moskeeën in Amsterdam in het bijzonder gevraagd over subsidiering van islamlessen door de lokale overheden. Daaruit blijkt dat geen enkele moskee van Milli Görüş subsidie ontvangt van een lokale overheid. Wij vragen ons dan ook oprecht af uit welke informatiebronnen deze krant zo’n informatie vandaan haalt.

Gezien deze ernstige aantijging van de Telegraaf zien wij ons genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen. Over het vervolg hiervan zullen wij u uiteraard verder informeren.

Bestuur Federatie Milli Görüş Noord-Nederland

