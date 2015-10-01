MİT, FETÖ’nün şemasını çıkardı

36 Sayfalık MİT raporu’nda FETÖ/PDY’nin yurt içi ve yurt dışı yapılanmasına ilişkin belgeler yer aldı. Belgelerde 15 Temmuz 2016 öncesi Avrupa sorumluları da açıklandı.

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MİT’in darbe girişimi raporunda FETÖ terör örgütünün ülkeyi beşe böldüğünü gösteren harita ve ülke sorumlularını gösteren fotoğraflı şema dikkat çekti. Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nu tarafından hazırlanan rapor açıklandı. Raporda MİT’in Meclis komisyonuna gönderdiği darbe girişimine ilişkin sunulan raporun detayları dikkat çekti. MİT, FETÖ’nün ülkeyi 5 bölgeye ayırdığını gösteren bir haritayı komisyona sundu. Ayrıca raporda örgütün yurt dışı yapılanması da fotoğraflı şemayla gösterildi.

TÜRKİYE’Yİ 5 BÖLGEYE AYIRMIŞLAR

36 sayfalık MİT raporu’nda FETÖ/PDY’nin yurt içi ve yurt dışı yapılanmasına ilişkin belgeler yer aldı. FETÖ/PDY’nin yurt içi yapılanma ilişkin yer alan fotoğrafta, Türkiye’yi 5 bölgeye ayırdıkları ve İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Erzurum’un bölgelerdeki sorumlu iller olması dikkat çekti.

Haber7