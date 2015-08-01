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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Müfettişlikten su firmalarına son uyarı

Hollanda’da su firmalarının faturalarda yeteri kadar açık olmadıklarını düşünen müfettişlik, vatandaşın ne ödediğini bilmesine hakkı olduğunu savunarak firmaları son kez uyardı.

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Müfettişlikten su firmalarına son uyarı

Çevre ve Ulaşım Müfettişliği 10 su firmasına son uyarıda bulunduğunu belirtti. Tüketiciler ve Piyasalar Denetleme Kurumu ACM’in daha önce yaptığı araştırmada çıkan sonuçları değerlendiren müfettişliğin, faturalarda tarifeler ile ücretlerin net olmadığına karar vermişti.

Faturalarla ilgili vatandaşın ne ödediği hakkında net bilgilere sahip olması gerektiğini ifade eden müfettişlik içme suyunun ücretleri konusunda firmaları son kez uyardığını açıkladı.

ACM, firmaların içme suyu ve içilmeyen su için yaptıkları masrafların da gizemini koruduğunu belirtti.

SONHABER.EU

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