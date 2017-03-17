Münih’te çatışma

Almanya’nın Münih kentindeki Unterföhring tren istasyonunda silahlı çatışma çıktı. Tren istasyonu tahliye edildi.
Almanya’nın Münih kentindeki Unterföhring tren istasyonu silahlı çatışma sebebiyle tahliye edildi. İstasyon tahliye edildi. Silahlı çatışmanın nedeni henüz bilinmiyor. Reuters haber ajansı olayın bir terör saldırısı olabileceğini belirtiyor.
Polis olay yerine sevkedildi. Almna Bild gazetesi bir helikopterin bölgeye gönderildiğini bildiriyor.Tren istasyonu çevresi güvenlik çemberi altına alındı. Olayda ölü ya da yaralı sayısı henüz belli değil.
Sabah.de
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