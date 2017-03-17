MÜSİAD “ Duyar”sız olmaz!

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İzin sonrası önümüz yıl yapılacak işleri istişare etmek için Rotterdam Oba Restoranda bir araya gelen Rotterdam Müsiad üyelerine bilgi veren Başkan Mustafa Duyar, bir süre önce Amsterdam şubesinin açıldığını, Rotterdam, Den Haag ve Utrecht şubelerinin de 2 Aralık 2017 tarihinde resmen açılarak Hollanda’daki şube sayılarının 4’e ulaşacağını söyledi.

Daha önce başkanlık görevini Ali Kondu’dan devralan Duyar, hizmetlerinden dolayı Ali Kondu’ya teşekkür ederken, “ Arkadaşımız Ali beye hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisinin yoğun işleri dolayısı ile bu görevi bırakacağını söylemesi üzerine yönetimimiz beni tekrar bu göreve layık gördü hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum,” dedi.

Hollanda Müsiad eski genel başkanlarından Gülali Alkılıç ve Ali Bekdur başta olmak üzere yaklaşık 40 kişinin katıldığı kahvaltıda Duyar, önümüz aydan itibaren yapılacak faaliyetler hakkında da bilgi verdiği konuşmasında, “ Kasım ayında Müsaid Hollanda üyeleri ile Karaman, Aksaray ve Nevşehir ziyaretlerimiz olacak. Bildiğiniz üzere geçen yıl da Konya, kayseri Yozgat ve İstanbul seyahatimiz olmuş, gittiğimiz şehirlerin Müsiad temsilci ve üyeleri ile bir araya gelerek karşılıklı işbirliği ve bilgi paylaşımı konularında yararlı ziyaretler yapmştık. Bu sene bu ziyaretlerimizi sürdürerek, Hollanda ile Türkiye arasında ticari bağları güçlendirip yatırım imkanlarını araştıracağız” dedi.

Gençleri gençler örgütleyecek

Duyar konuşmasının ardından Elif Cansu Kaba adlı genç kızı tanıttı. Rotterdam Genç Müsiad başkanı olarak Elif Cansu Kaba’nın göreve getirilmesinin genç girişimcileri Müsiad çatısı altında toplamak olduğunu belirten Mustafa Duyar, “ Bizler çalışmalarımızı sürdürürken, zaman hızla akıp gidiyor. Gençlerimizin önünü açmak, onlarla tecrübelerimizi paylaşmak, onların genç fikir ve düşüncelerinden faydalanmak istiyoruz” dedi.

Çiçeği burnunda genç başkan Elif Cansu Kaba ise Mustafa Duyar başta olmak üzere Müsiad üylerine kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür ederken, “ Müsiad’ın Vizyonu ve misyonunu kabul eden başta genç girişimcilerimiz bu çatı altına davet ediyorum. Büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanarak, gençlerimizin önünü açarak onları dünya çapında birer işveren olması için gayter edeceğiz.” Dedi.

Sorulan bir soru üzerine Mustafa duyar ise, şu anda Rotterdam Müsiad olarak 40 üyelerinin olduğunu, Amsterdam’ın ise 100 üyeye ulaştığını söyledi. Yeni yıla kadar 50 üye olmayı hedeflerini belirterek, Den Haag, Utrecht şubeleri ile bu sayının ilk etapta 250, daha sonraki zamanlarda ise 4 şube ile 500 üyeye ulaşmak olduğunu söyledi.

Her zaman olduğundan farklı olarak hanımların çokluğu dikkat çekerken, kasım ayında yapılacak Karaman, Nevşehir, Aksaray ziyaretlerine kadın girişimci ve Müisad üyelerini eşlerinin de katılacağı bilgisi verildi.

Mustafa Duyar’ın başkan olması üyeler tarafından takdirle karşılanırken, kahvaltıda bulunan gazetecilerden Yavuz Nufel, Mustafa ‘ Duyar’ın ikinci kez başkan olmasını soy adından yola çıkarak ve mecazi anlamda, “ Müdiad ‘Duyar’sız olmaz diyerek değerlendirdi.

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