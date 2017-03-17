MÜSİAD’da toplu istifa

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MÜSİAD Nürnberg’in 24 üyesi Mengen Restoran’da yaptıkları basın açıklaması ile istifa ettiklerini duyurdular. Sözcü olarak basına bir açıkalama yapan kurucu üyelerden Yılmaz Deliduman, “Kesinlikle kimseye şahsi bir durumumuz yok. Son zamanlarda yaşanan olaylardan ve ciddi yönetimsel hatalardan dolayı böyle bir karar almaya mecbur kaldık. Eski başkanlarımızın arabuluculuk girişimleri de sonuç vermeyince 24 üye ile yaptığımız istişareler sonucu böyle bir karar ortaya çıktı” dedi. Telefonla ulaştığımız Kudüs gezisinde olan Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bayram ise istifa edenlerin neredeyse yarısının halihazırda teşkilata üye olmadıklarını iddia ederek gezi dönüşünde yapacakları basın toplantısıyla iddialara cevap vereceklerini belirtti.

24 üyenin ortak basın açıklaması şu şekilde:

“Yeni yönetimin görevi devraldıkları dönemden bu güne kadar MÜSİAD Nürnberg’de yaşananlar, özellilke son iki ayda gerçekleşen tartışmalar, yerel seviyeden çıkarılarak, Türkiye’ye kadar ulaştırılmıştır. Bu konulardan habersiz tamamıyla uzak, görevi dahilinde olmayan üst düzey siyasetçiler dahi, maalesef bu tartışmalara muhattab ettirilmiş ve böylelikle bir kez daha vasıfsız yöneticilik örneği sergilemişlerdir! Nürnberg MÜSİAD’ı bu şekilde basit mahalle dedikoduları seviyesinde yönetmeyi tercih etmişlerdir. Bu sorunlarla beraber MÜSİAD geçmiş dönemdeki çizgisinden birleştirici duruşundan kopmuştur. Mevcut Başkan tüm akil konumdaki samimi arabulucuların çabalarına rağmen, hatalarını sahiplenmeye devam etmiştir! Çözülmesi istenen sorunları ve fikir ayrılıklarını bilinçli olarak çok ciddi boyutlara taşımıştır! Bu yönetimsel öngörüsüzlük, hataları sahiplenme ve tekrarlamaları sebebiyle Müsiad Nürnberg’in biz işadamlarına ve topluma hiçbir katkı sağlayamayacağına üyelerimizle beraber kanaat getirilmiştir. Detaylarına girmek istemediğimiz daha bir çok sebepten dolayı istişareler sonucunda Müsiad üyeliklerimizden istifalarımıza karar verilmiştir. Müsiad Nürnberg Şubesinin daha fazla zarar görmemesi açısından mevcut olan Denetleme ve Disiplin Kurulunu göreve davet ediyoruz.

Kamuoyuna duyrulur.

1-Yılmaz Deliduman

2-Orhan orhan

3-Ümit kelepir

4-Adem Deliduman

5-Mustafa kelepir

6-Oğuz Yurtalan

7-Yücel geçer

8-Suat Topal

9-Yusuf aktaş

10-İlyas Şahan

11-Şevket Bostan

12-Hakkı Arslan

13-Eşref Şahin

14-Yunus Aksoy

15-Emre Şentürk

16-Oktay Güroglu

17- Yaşar Topal

18-Rafet Tuna

19-İbrahim Kabayel

20-Hasan Tuna

21-Ali Macıra

22- Yusuf Eryılmaz

23-Can Polat

24-Soner Postallı

Türkiyegazetesi.de