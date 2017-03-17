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MÜSİAD’da toplu istifa

MÜSİAD Nürnberg’in 24 üyesi Mengen Restoran’da yaptıkları basın açıklaması ile istifa ettiklerini duyurdular.

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MÜSİAD’da toplu istifa

MÜSİAD Nürnberg’in 24 üyesi Mengen Restoran’da yaptıkları basın açıklaması ile istifa ettiklerini duyurdular. Sözcü olarak basına bir açıkalama yapan kurucu üyelerden Yılmaz Deliduman, “Kesinlikle kimseye şahsi bir durumumuz yok. Son zamanlarda yaşanan olaylardan ve ciddi yönetimsel hatalardan dolayı böyle bir karar almaya mecbur kaldık. Eski başkanlarımızın arabuluculuk girişimleri de sonuç vermeyince 24 üye ile yaptığımız istişareler sonucu böyle bir karar ortaya çıktı” dedi. Telefonla ulaştığımız Kudüs gezisinde olan Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bayram ise istifa edenlerin neredeyse yarısının halihazırda teşkilata üye olmadıklarını iddia ederek gezi dönüşünde yapacakları basın toplantısıyla iddialara cevap vereceklerini belirtti.

24 üyenin ortak basın açıklaması şu şekilde:

“Yeni yönetimin görevi devraldıkları dönemden bu güne kadar MÜSİAD Nürnberg’de yaşananlar, özellilke son iki ayda gerçekleşen tartışmalar, yerel seviyeden çıkarılarak, Türkiye’ye kadar ulaştırılmıştır. Bu konulardan habersiz tamamıyla uzak, görevi dahilinde olmayan üst düzey siyasetçiler dahi, maalesef bu tartışmalara muhattab ettirilmiş ve böylelikle bir kez daha vasıfsız yöneticilik örneği sergilemişlerdir! Nürnberg MÜSİAD’ı bu şekilde basit mahalle dedikoduları seviyesinde yönetmeyi tercih etmişlerdir. Bu sorunlarla beraber MÜSİAD geçmiş dönemdeki çizgisinden birleştirici duruşundan kopmuştur. Mevcut Başkan tüm akil konumdaki samimi arabulucuların çabalarına rağmen, hatalarını sahiplenmeye devam etmiştir! Çözülmesi istenen sorunları ve fikir ayrılıklarını bilinçli olarak çok ciddi boyutlara taşımıştır! Bu yönetimsel öngörüsüzlük, hataları sahiplenme ve tekrarlamaları sebebiyle Müsiad Nürnberg’in biz işadamlarına ve topluma hiçbir katkı sağlayamayacağına üyelerimizle beraber kanaat getirilmiştir. Detaylarına girmek istemediğimiz daha bir çok sebepten dolayı istişareler sonucunda Müsiad üyeliklerimizden istifalarımıza karar verilmiştir. Müsiad Nürnberg Şubesinin daha fazla zarar görmemesi açısından mevcut olan Denetleme ve Disiplin Kurulunu göreve davet ediyoruz.
Kamuoyuna duyrulur.

1-Yılmaz Deliduman
2-Orhan orhan
3-Ümit kelepir
4-Adem Deliduman
5-Mustafa kelepir
6-Oğuz Yurtalan
7-Yücel geçer
8-Suat Topal
9-Yusuf aktaş
10-İlyas Şahan
11-Şevket Bostan
12-Hakkı Arslan
13-Eşref Şahin
14-Yunus Aksoy
15-Emre Şentürk
16-Oktay Güroglu
17- Yaşar Topal
18-Rafet Tuna
19-İbrahim Kabayel
20-Hasan Tuna
21-Ali Macıra
22- Yusuf Eryılmaz
23-Can Polat
24-Soner Postallı

Türkiyegazetesi.de

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