Müslüman kadın öldüresiye dövüldü

İspanya’da Müslüman bir kadın, Barselona saldırısının ardından ‘intikam’ gerekçesiyle öldüresiye dövüldü.
İspanya’nın başkenti Madrid’in Usera bölgesinde 38 yaşındaki Müslüman kadın bir çete tarafından öldüresiye dövüldü.
Usera bölgesindeki metro istasyonunun dışında dövülen Müslüman kadın, vücudunda oluşan yara, morluk ve geçirdiği şok nedeniyle tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
İspanyol polisi olayı Barselona saldırılarından kaynaklanan ‘nefret suçu’ olarak değerlendirdi.
İHA
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