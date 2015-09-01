Müslüman kadınlar için hazırlanan afişe tepki yağıyor

Hollanda’da Rotterdam belediyesi meclisinde yer alan Leefbaar Rotterdam tarafından sözde Müslüman kadınların hakkını savunmak için hazırlanan afişe NİDA başta olmak üzere yerli/yabancı çoğu vatandaştan tepki yağdı.

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Foto: Facebook NİDA

Leefbaar Rotterdam’ın başlattığı kampanyanın afişinde ” herkes istediği partneri kendi seçebilir ” ifadesine yer vererek çpüşen bir Müslüman kadın kullanması tepkilere neden oldu.

Verilen tepkilerin sadece afişte yer alan fotoğraftan ziyade daha çok aslında bu kampanya ile algı oluşturulmaya çalışıldığı düşünülüyor. Yabancı kökenli vatandaşların yanı sıra Hollandalı vatandaşların da tepkisine neden olan afişle ilgili Leefbaar Rotterdam cephesinden henüz net bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili en sert açıklama Rotterdam belediyesi meclisinde yer alan NİDA Partisi genel başkanı Nourdin El Ouali’den geldi. El Ouali, Leefbaar Rotterdam entegrasyondan sorumlu belediye encümen azası Schneider tarafından başlatılan kampanya ile ilgili sert ifadeler kullandı. Sözde Müslüman kadınların evleneceği kişiyi kendisi seçmesini içeren kampanyanın, Hollanda’da ‘en iyi kültür benim kültürüm’ fikrini benimsetmek ve diğer kültürlerin vatandaşa negatif bir biçimde sunulduğunu belirten El Ouali, ” Leefbaar Rotterdamlı belediye meclis üyelerinin arasında Faslı bir genç ile birlikte olan kızlarına nasıl tepkş verdiklerini de biliyoruz ” sözlerine yer verdi.

El Ouali’nin bu açıklaması kampanyanın içeriğinin tamamen algı olduğunu anlamak için yetiyor aslında. Kendi kızları partnerlerini seçemiyorken Müslüman kadınların haklarını savunmak isteyen ırkçı parti üyeleri verilen tepkileri nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.

NİDA başkanı El Ouali’nin paylaştığı mesaj:

SONHABER.EU