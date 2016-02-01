” Müslüman kadınların iş hayatı engelleniyor ”

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İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, iş yeri sahiplerinin başörtülü çalışanları işten çıkarabilmesi hakkında Avrupa Adalet Divanı’nın vermiş olduğu karar münasebetiyle bir açıklama yaptı.

“Avrupa Adalet Divanı’nın kararı çok yanlış bir adım olmakla birlikte, suistimal edilmeye oldukça açıktır. Müslüman kadınların iş hayatından dışlanmalarını engellemek adına, yasama organının ayrımcılıkla mücadele yasalarını güçlendirmesi gerekmektedir.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Adalet Divanı’nın kararı çok yanlış bir adım olmakla birlikte, suistimal edilmeye oldukça açıktır. Zaten ayrımcılıkla mücadele hususunda atılması gereken birçok adım varken, bu kararla birlikte işverenlere âdeta açık alan bırakılmıştır.

Verilen bu kararla başörtülü kadınlar yine mağdur edilmiştir. Başörtülü kadınlar böylelikle çalışma hayatından uzaklaştırılmış, ekonomik bağımsızlıklarını yitirmeye mahkûm edilmiştir. Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Siyasetin derhâl yasama organını harekete geçirerek ayrımcılıkla mücadeleyi güçlendirecek önlemleri alması gerekmektedir.

Bu kararın da sözde tarafsızlık ilkesi gerekçe gösterilerek uygulamaya koyulacağı ve hızla yaygınlaşacağı kuvvetle muhtemeldir. Zira aynı durumu Federal Anayasa Mahkemesi’nin başörtüsü ile ilgili verdiği karar sonrasında eyaletlerde peşi sıra getirilen başörtüsü yasaklarında görmüştük.”