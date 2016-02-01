Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Müslüman kadınların iş hayatı engelleniyor ”

IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş: Avrupa Adalet Divanı’nın başörtüsü kararı ayrımcılıkla mücadeleye darbedir.

A+A-

” Müslüman kadınların iş hayatı engelleniyor ”

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, iş yeri sahiplerinin başörtülü çalışanları işten çıkarabilmesi hakkında Avrupa Adalet Divanı’nın vermiş olduğu karar münasebetiyle bir açıklama yaptı.

“Avrupa Adalet Divanı’nın kararı çok yanlış bir adım olmakla birlikte, suistimal edilmeye oldukça açıktır. Müslüman kadınların iş hayatından dışlanmalarını engellemek adına, yasama organının ayrımcılıkla mücadele yasalarını güçlendirmesi gerekmektedir.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Adalet Divanı’nın kararı çok yanlış bir adım olmakla birlikte, suistimal edilmeye oldukça açıktır. Zaten ayrımcılıkla mücadele hususunda atılması gereken birçok adım varken, bu kararla birlikte işverenlere âdeta açık alan bırakılmıştır.

Verilen bu kararla başörtülü kadınlar yine mağdur edilmiştir. Başörtülü kadınlar böylelikle çalışma hayatından uzaklaştırılmış, ekonomik bağımsızlıklarını yitirmeye mahkûm edilmiştir. Bu asla kabul edilemez bir durumdur. Siyasetin derhâl yasama organını harekete geçirerek ayrımcılıkla mücadeleyi güçlendirecek önlemleri alması gerekmektedir.

Bu kararın da sözde tarafsızlık ilkesi gerekçe gösterilerek uygulamaya koyulacağı ve hızla yaygınlaşacağı kuvvetle muhtemeldir. Zira aynı durumu Federal Anayasa Mahkemesi’nin başörtüsü ile ilgili verdiği karar sonrasında eyaletlerde peşi sıra getirilen başörtüsü yasaklarında görmüştük.”

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Etle tırnak gibiyiz Etle tırnak gibiyiz

Yarın yapılacak Hollanda genel seçimlerine sayılı saatler kala Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders Turgut Torunoğulları'nın sahibi ...

Hollanda’da Türk vatandaşlarına yakalama emri! Hollanda’da Türk vatandaşlarına ya...

Hollanda'da geçtiğimiz Cumartesi günü Rotterdam kentinde T.C. Başkonsolosluğu çevresinde yaşanan olaylarda yer alan Türk vatandaşlara A...

Milli Görüş, Asscher görüşmesinin içeriğini açıkladı Milli Görüş, Asscher görüşmesinin içeriğ...

Milli Görüş Kuzey ve Güney Hollanda teşkilatları:Her iki hükümetten de; sorumluluklarını yüklenip krizi yatıştırmalarını bekliyoruz. Se...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Etle tırnak gibiyiz Etle tırnak gibiyiz

Yarın yapılacak Hollanda genel seçimlerine sayılı saatler ka...

Hollanda’da Türk vatandaşlarına yakalama emri! Hollanda’da Türk va...

Hollanda'da geçtiğimiz Cumartesi günü Rotterdam kentinde T.C...

Yıldız Eğitim Merkezi Yetiştirdiği 5 Hafızına Diplomasını Verdi Yıldız Eğitim Merkezi Yet...

Yıldız Eğitim merkezinde hafızlık eğitimi alan kız öğrencile...

” Müslüman kadınların iş hayatı engelleniyor ” ” Müslüman kadınlar...

IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş: Avrupa Adalet Divanı’nın b...

Milli Görüş, Asscher görüşmesinin içeriğini açıkladı Milli Görüş, Asscher görü...

Milli Görüş Kuzey ve Güney Hollanda teşkilatları:Her iki hük...

Wilders’ın ” Kur’an-ı Kerimleri toplatacağım ” yalanı Wilders’ın ” ...

Rutte ile Wilders'ın katıldığı tartışma proğramında PVV lide...

Rutte: Ekonominin düzeldiğini artık vatandaşta hissedecek Rutte: Ekonominin düzeldi...

Başbakan Rutte katıldığı tartışma proğramında sağlık sektörü...

TİCF’den Hollanda-Türkiye krizi açıklaması TİCF’den Hollanda-T...

Hollanda'da Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu TİCF: H...

Mark Rutte ile Binali Yıldırım yemekte buluşacak Mark Rutte ile Binali Yıl...

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre iki ülke arasında...

Hollanda-Türkiye krizinden sonra ilk istifa Hollanda-Türkiye krizinde...

Hollanda ile Türkiye arasındaki gerginliğin kamuoyuna yansım...

VIDEO GALERİ