Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik insanlık dışı uygulamalar, zulüm ve katliamlar Hollanda’nın Den Haag kentinde protesto ediildi.
Foto: Facebook HTF
Den Haag kentinde Carnegieplein’de bulunan Adalet Divanı önünde Arakanlı Müslümanlara yapılan zulüm protesto edildi. Arakanlı Müslümanların yaşadıklarına sessiz kalmayan Hollandalı Türk vatandaşları ” Müslümanlara soykırımı durdurun ” ifadelerinin yer aldığı pankartlarla gösteri düzenledi.
Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı öncülüğünde Hollanda Türk Federasyon gibi önemli STK’ların da katılım sağladığı protesto gösterisi yoğun ilgi gördü.
SONHABER.EU
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