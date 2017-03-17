Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Müslümanlara soykırımı durdurun ”

Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik insanlık dışı uygulamalar, zulüm ve katliamlar Hollanda’nın Den Haag kentinde protesto ediildi.

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” Müslümanlara soykırımı durdurun ”

Foto: Facebook HTF

Den Haag kentinde Carnegieplein’de bulunan Adalet Divanı önünde Arakanlı Müslümanlara yapılan zulüm protesto edildi. Arakanlı Müslümanların yaşadıklarına sessiz kalmayan Hollandalı Türk vatandaşları ” Müslümanlara soykırımı durdurun ” ifadelerinin yer aldığı pankartlarla gösteri düzenledi.

Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı öncülüğünde Hollanda Türk Federasyon gibi önemli STK’ların da katılım sağladığı protesto gösterisi yoğun ilgi gördü.

SONHABER.EU

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