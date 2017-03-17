Mustafa Yeneroğlu’ndan Yurtdışı STK’larına çağrı

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı’nı, yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye ile bağının güçlendirilmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Yurt dışındaki gençlerimizin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi, tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması; anavatanla olan aidiyetlerini geliştirecektir. Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı sivil toplum kuruluşlarımıza, gençlerimize yönelik Türkiye programı geliştirmeleri için çok önemli bir imkân sunuyor. İlgili tüm STK’ları bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum.” dedi. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili; gelecekte yatırım yapılması gereken önemli alanlardan biri de gençlerimizin anavatanlarıyla olan bağlarının korunmasıdır. Yabancı ülkelerde doğup büyüyen gençlerimizin Türkiye’mizi daha yakından tanımaları, şüphesiz ki; kimlik gelişimlerini olumlu etkileyecektir. Gençlerimize, tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması; hem ülkemizin geleceği hem de yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları çok kültürlü ortam içerisinde kendi kimlik, kültür ve medeniyetlerini yaşatabilmeleri açısından çok önemlidir. Bu bilinçle yurt dışında yaşayan gençlerimizin Türkiye’nin engin tarih ve kültürünü tecrübe etmeleri için kültürel gezi ve kamp programlarını yaygınlaştıracağımızı hükümet programımıza almıştık.

Bu vaadin bir yansıması olarak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız tarafından ‘Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı’ uygulanıyor. Yurt dışındaki gençlerimize yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları 29 Eylül tarihine kadar proje başvurusunda bulunabilecek. Bir proje kapsamında, 30 gencimiz 10 gün süreyle Türkiye’nin tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret edecek, sanat ve edebiyat temalı seminerlere katılacak.

Başta yurt dışında sandıkların açılması olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan insanlarımız için geçmişte hayal olan birçok hedef bugün gerçek oldu. Bu kapsamda yurt dışındaki vatandaşlarımız tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarına, ülkemiz kurumlarınca proje desteğinin verilmesi AK Parti iktidarının uyguladığı önemli bir hizmettir. ‘Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Destek Programı’ STK’larımıza, gençlerimize yönelik Türkiye programı geliştirmeleri için çok önemli bir imkân sunuyor. İlgili tüm STK’ları bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum. Bu konuda yapılacak çalışmalar ve bu çalışmalara destek vermek hem gençlerimizin gelişimine hem de gelecek kuşakların ülkemizle bağlarının kuvvetlenmesine katkı sağlayacaktır.”

Proje hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

https://www.ytb.gov.tr/haber_detay.php?detay=5411