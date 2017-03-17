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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Nazmi Türkkol konsolosluktaki hukuk danışmanlığı görevini bıraktı

Avukat Nazmi Türkkol Hollanda’da önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimlerde aday olduğunu belirterek, T.C. Rotterdam Başkonsolosluğunda 10 yıldır yürüttüğü hukuk danışmanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi.

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Nazmi Türkkol konsolosluktaki hukuk danışmanlığı görevini bıraktı

Türkkol yaptığı açıklamada 2 ay önce konsoloslukta yürüttüğü hukuk danışmanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu göreve yeni bir danışman atanana kadar destek vermeye devam edeceğini ifade eden Türkkol, Önümüzdeki yıl gereçekleşecek belediye seçimlerinde, D66 partisinden Amsterdam Belediye meclisinde görev almak için adaylığını koymaya karar verdiğini aktardı.

Nazmi Türkkol’un basın açıklaması şöyle:

Çok değerli basın mensupları,

Bildiğimiz üzere 01 mayis 2007 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosluğunda hukuk danışmanı olarak görevliydim. Bu süre zarfında her cuma vatandaşlarımızın her türlü hukuki sorunlarına elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım.

Bir kaç yıldır D66 parti çatısı altında akyif olarak politik hayatın içinde de yer almaktayım. Önümüzdeki yıl gereçekleşecek belediye seçimlerinde, Amsterdam Belediye meclisinde görev almak arzusuyla adaylığımı koymaya karar verdim.

Takdir edeceğiniz üzere her iki görevi sağlıklı bir şekilde bir arada yürütmek mümkün olmayacaktı. Bu nedenle iki ay önce Roterdam başkonsolosluğu Hukuk danışmanlığı görevimden istifa ettim. Konsolosluğumuzun isteği ile yeni bir hukuk danışmanı atanana kadar desteğimi sürdürmekteyim.

Bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza konsolosluğumuza gösterdikleri anlayış ve işbirliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum.

Bundan sonra daha aktif görevler alacağımı düşündüğüm D66 aracılığı ile sadece Türk vatandaşlarına değil tüm Hollanda varandaşlarına yönelik çok daha faydalı projeler içnde yer alacak olmanın heyecanı içindeyim.

Nazmi Türkkol

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