Neo-Nazi etkinliği tartışmaları devam ediyor

Almanya’da 6 bin Neo-Nazi’nin Thüringen Eyaleti’ne baglı Therma kasabasında toplanmasının yankıları sürüyor.
Konser sırasında Neo- Nazilerin defalarca Hitler selamı verdigi polisin ise göstericilere müdahale etmedigi dile getirilerek polis elestirildi.
Konser sırasında çekilen videolar iddiaları dogrularken, tespit edilen kisiler hakkında sorusturma baslatıldıgı, 46 kisinin ise suç duyurusunda bulundugu aktarıldı. Öte yandan eyaletin Basbakanı Bodo Ramelow ise ülkede toplantı ve gösteri yürüyüsü hakkını düzenleyen yasanın degistirilmesini istedi. Ramelow, “Yasalar öyle yapılmalı ki, polis ve hâkimler Neo-Nazi toplantılarını düsünce özgürlügü olarak görmesin” dedi.
Sabah.de
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