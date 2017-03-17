NİDA ve PvdA’dan başörtüsü yasağına açık mektup

Diploma törenine başörtüsü ile gelenlerin içeri alınmayacağını öğrencilere gönderdiği bildiride açıkça belirten Melanchton Schiebroek ortaokuluna ilk tepki DENK Partisinden gelmişti. NİDA ve PvdA da okul heyetine birlikte imzaladıkları ortak bir mektup gönderdi.

A+A-

Melanchton okulu diploma töreni ile ilgili öğrencilere gönderdiği bildiride, öğrencilerin başörtüsü ile törene katılamayacaklarını, aile yakınları için ise bu uygulamanın geçerli olmadığını belirtti.

DENK Partisinin Facebook sayfasında paylaştığı bu bildiri Hollandalılar da dahil çoğunluğun tepkisine yol açsada, okul heyeti başörtüsü yasağının okulun bir kuralı olduğunu açıkladı.

Özgürlükler ülkesi Hollanda’nın her konuda anlayış tavırlar sergileyip söz konusu Müslümanlar, yabancılar ve başörtüsü olduğunda kendi bildiğini okuması artık vatandaşı şaşırtmıyor.

Rotterdam belediyesinden NİDA ve PvdA da okulun aldığı bu karara tepki göstererek, okul heyetine ortak imzaladıkları bir mektup gönderdi.



NİDA ve PvdA Rotterdam’ın okul heyetine gönderdiği açık mektup:

DENK’in paylaştığı okul heyetinin öğrencilerine gönderdiği bildiri:

SONHABER.EU