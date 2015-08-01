NIF Başkanı: Hollanda’da Müslümanlara Karşı Bakış Açısı Değişti

Hollanda İslam Federasyonu şube başkanları ile periyodik olarak yaptığı toplantıyı bu kez Arnhem şubesinde gerçekleştirdi.

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18 cemiyeti bulunan güney Hollanda İslam federasyonu (NIF) teşkilat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Düzenli olarak cemiyet başkanları ile bir araya gelen bölge yönetim kurulu, başkanlarla çalışmalar hakkında karşılıklı istişare ederek çalışmaların daha sağlıklı yapılması yönünde gayret etmektedir.

2017 yılının ilk sezon toplantısı Arnhem cemiyetinde yapıldı. Toplantıda yoklamanın ardından ilk önce bölge başkanı Mehmet Erdoğan açılış konuşması yaptı. Daha sonra bölge yönetim kurulu üyelerinden bazıları kısa sunumlar yaparak birimleri hakkında bilgiler verdiler. Bu birimler Kurumsal İletişim, Eğitim, Sosyal hizmetler, İrşad, Muhasebe ve çınar Cenaze.

Mehmet Erdoğan açılış konuşmasında önce cemiyet başkanlarını selamlayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti. 2017 yılında yapılan bu ilk toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Her seferinde bir başka cemiyette yapılan bu toplantının bu kez Arnhem cemiyetinin ev sahipliğinde yapıldığını ve bu vesileyle onlara da teşekkür ettiğini belirterek sözlerine başladı.

Kısa bir süre önce Elspeet’te kamp merkezinde güzel bir eğitim kampının gerçekleştiğini hatırlatan başkan bir kez daha başkanlara ve o toplantıya katılan birimlere teşekkür etti.

Son dönemlerde cemiyetlerde bazı istişarelerin yapıldığını belirterek sözlerini sürdüren başkan en son Leerdam’da cemiyetinde yapılan istişare sonucu Ekrem Odabaş’ın cemiyet başkanlığına getirildiğini duyurdu. Şimdiye dek yaptığı çalışma ve hizmetlerden dolayı önceki başkan Mustafa Er’e de teşekkür ederken yeni başkana başarılar diledi ve kendisini tanıtması için söz hakkı verdi. Ekrem Odabaş, “Ben kendimi bildim bileli Milli Görüş’ün içindeyim. Arkadaşlar bizi bu göreve layık gördüler. Eğer bu teşkilatı birazcık daha ileri götürebilirsem ne mutlu bana” diyerek duygularını dile getirdi.

Daha sonra tekrar sözlerine devam eden başkan bu cemiyet başkanları toplantısının çok önemli bir toplantı olduğunun altını kalın çizgilerle çizerek başkanların mazeretsiz olarak mutlaka bu toplantılara katılmaları gerektiğini yineledi.

Başkan teşkilatların rutin çalışmaları devam ederken bazen seçim gibi olağanüstü durumların hâsıl olduğunu hatırlatarak bu dönemlerde daha duyarlı bir çalışma sergileyerek bu dönemlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin üstünde durdu. “Biz temel olarak insanları, sandık başına gidip oylarını kullanmaları yönünde motive etmek durumundayız. Onların siyasal katılımlarını sağlamak, üzerlerinde bir sorumluluk olan “oy verme” işini yapmaları için gayret etmeliyiz. İnsanlar kime oy vereceklerine kendileri karar verebilmeliler. Biz tüm siyasi partilere eşit mesafede durmalıyız. Biz ne bir siyasi partiyiz ne de her hangi bir siyasi partinin uzantısı değiliz. Dolayısıyla kimseye adres gösteremeyiz.” diye konuştu. Başkan prensip olarak teşkilatın kapılarının tüm siyasi partilere açık olduğunu herkesin kendini ifade edebilecekleri bir ortamın kendilerine verilebileceğini söyledi. Başkan bilhassa 15 Mart seçimleri ile yapılacak çalışmalarla ilgili olarak sürekli kurumsal iletişim başkanı ile istişare edilmesini sağlık verdi.

Başkan Erdoğan son yıllarda Hollanda’da Müslümanlara karşı bakış açısının değiştiğine, Müslümanlar üzerinde bir algı operasyonunun yürütüldüğünü işaret ederek şunları kaydetti. “Bu nedenle bizler çalışmalarımızı yaparken çok daha hassas davranmamız gerektiğini göz ardı etmemeliyiz. Tüm çalışmalarımızı teşkilatımızın teamüllerine uygun olarak yapmamız gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum.” Erdoğan son yıllarda bakanlık tarafından Türk STK’larına karşı devam eden araştırma dalgasının henüz bitmediğini hatırlattı. NIF’e bağlı teşkilatların veremeyecekleri hiçbir hesabının bulunmadığını söyleyen başkan bilhassa cemiyet muhasebelerinin işlerini en güzel şekilde yapmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Başkan konuşmasını tamamlarken milli görüş teşkilatlarının hiyerarşik bir yapıyla çalışan tüm alt yapısını ve birimlerini oluşturmuş köklü bir teşkilat olduğunu, bunun yeni görev alacak kişilere de iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan teknolojinin ve iletişimin çok geliştiğine işaret ederek, bu sayede insanların çeşitli kanallardan sürekli veri aldıklarını bu veriler içinde yer alan, “teşkilata” ait haber, duyuru ve çağrıların özenle takip edilmesinin önemli olduğunu ifade etti. En son Amsterdam’da “Halep için kıyama” başlıklı miting için yapılan çağrı daha iyi değerlendirilebilir ve daha çok insan katılabilirdi diye konuştu.

Bu konularda kısa bir sunum yapan kurumsal iletişim başkanı hasan Hüseyin Göğüş de başkanlara benzer uyarılarda bulundu. Ayrıca eğitim birimi adına vekil Yılmaz Bilgiç, İrşad birimi adına Mustafa Uysal, Sosyal Hizmetler birimi adına Süleyman Küçükuysal ve muhasebe adına Bedrettin Budak birer kısa sunum yaptılar.

Daha sonra cemiyet başkanları söz alarak hem şubeleri hakkında bilgiler sundular hem de dilek ve temennilerini dile getirdiler.

Toplantıda başkanların söz aldığı bölümde Dordrecht cemiyet başkanı Şahin Seme bir sunum yaparak iki yıllık başkanlık döneminde neler yaptıklarını anlattı.

Dordrecht’te tam bir ümmet anlayışı içinde herkese hizmet ettiklerini belirten Seme, bununla birlikte yerel belediye yöneticileri ile ilişkilerini daha iyi bir düzeye çıkardıklarını ifade etti. “Bakanlıktan veya resmi makamlardan cemiyetlerimize bir ziyarete gelecek olurlarsa Dordrecht te Mescidi aksaya gelebilirler” diye davette bulundu.

Başkan dilek ve temennilerde değerlendirme yaparak, Hollanda’da 15 Mart seçimlerinde mutlaka halkımızı sandık başına giderek oy kullanmalarını teşvik etmeliyiz. Gençlik teşkilatlarımıza yatırım yapmalıyız. Eğitimde Temel bilgiler 3 kitabini bitiren çocuklarımızı İslami ilimlere geçiş yaparak Gençlik teşkilatlarımızda komisyon ve alt yönetimlerde mutlaka sorumluluk vermeliyiz. Böylelikle gençliğimizin teşkilatlarımıza aidiyet duygusunu kazandırmalıyız. Ahlak ve maneviyatı gençlerimize vermeliyiz. Her cemiyetimiz gençlik yönetimlerini ve gençleri ziyaret etmeli ve onlara yatırım yapmalıdır.

Kumanya ve kurban gözlemcilerini her cemiyetimizde 1 kişinin gitmesini arzu ediyoruz.

Hacc’da bu sene kotamız yüzde yirmi artacak. Bundan dolayı bu yıl bölge ve cemiyetler birlikte Hacc için daha gayretli bir teşvik çalışması yapmalıyız.” Diye konuşan Erdoğan bir kez daha başkanlara teşekkür etti. Program Bedrettin Budak’ın okuduğu Kur’an’ı Kerim ve ardından yapılan ikramla son buldu.

Adnan Şahin/Arnhem