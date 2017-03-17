NOS’e göre Konya, Kayseri, Trabzon gibi kentler güvenli değil

Hollanda’da NOS yayımladığı haberde çeşitli ülkelerle ilgili seyahat tavsiyesinde bulunuyor. Bu ülkeler arasında yer alan Türkiye’de ise Konya, Kayseri, Trabzon, İzmir, Yozgat gibi kentlerin de güvenli olmadığı bildiriliyor. Güvenlik haritalarının kaynağı ise devlet.

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Devleti kaynak olarak gösteren NOS, çeşitli ülkelere seyahat etmenin ne kadar güvenli olup olmadığını aktarıyor. Fransa,Belçika ve İngiltere gibi ülkelerde daha yakın bir zamanda terör saldırıları olmasını dikkate almadan bu ülkelerin çok güvenli olduğunu vurgulayan NOS ve devlet, Türkiye’nin tamamının güvenli olmadığını ifade ediyor.

PKK’nin aktif olduğu bölgelere ” acil durumlarda gidilebilir ” ve Suriye sınırı için ” seyahat edilmemeli ” tavsiyeleriyle birlikte Türkiye’nin tamamını ” seyahat için güvenli değil ” olarak göstererek yine bir algı operasyonuna imza atan NOS, artık Hollandalı vatandaşlar tarafından bile ciddiye alınmıyor.

Hollanda devletinin Türkiye ile ilgili güvenlik haritası:

SONHABER.EU