NRC gazetesini trolleyen Türk gençleri

Hollanda’nın Apeldoorn kentinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etekinliği ile ilgili Türk gençleriyle röportaj yapan NRC gazetesi alay konusu oldu. Türk gençlerinin kendilerini Emre Mor, Cenk Tosun ve Demba Ba olarak tanıtarak gazeteyi trollemesi gündem oldu.
NRC, Apeldoorn’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etekinliği ve Türkiye’deki darbe girişimi ile ilgili Türk gençleriyle röoprtaj gerçekleştirdi.
NRC gazetesinin bu röportajı Hollanda basınının bilinçsiz habercilik yaptığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Gençlerin verdiği isimlerin kim olduklarına dikkat etmeden röportajı yayımlayan NRC ülkede alay konusu oldu.
Gazetenin röportaj yaptığı üç gencin ünlü futbolcuların isimlerini kullanması ve gazetenin bunu olduğu gibi yayımlaması sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
Gençlerin Emre Mor, Cenk Tosun ve Demba Ba isimleriyle kendilerini tanıtması ” ah şu çılgın Türkler ” yorumlarında neden oldu.
SONHABER.EU
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