NS grevine mahkeme engeli

Hollanda demir yolları NS’in çalışanları Cuma günü Amsterdam, Hoofddorp ve Rotterdam’da iş bırakma eylemi yapacaklarını açıklamıştı. Mahkeme grevle ilgili kararını verdi.

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VVMC sendikası NS maşinistlerinin sürekli aynı güzergah üzerinde görev almalarının psikolojik olarak doğru olmadığını, bu nedenle çalışanların hata yaptıklarını belirterek, Cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Grev haberini alan NS firması mahkemeye başvurdu. NS yaptığı açıklamada iş imkanlarının değiştirilmesi için çalışmalar yapıldığını ve bunun tamamlanmadan grev yapılmasını yanlış bulduğunu belirtti.

Mahkemenin verdiği karara göre maşinistler grev yapamıyor. Mahkeme kararından memnun olan NS, özellikle bu kış döneminde iş bırakma eyleminin ülke genelinde vatandaşları zor durumda bırakacağını ifade etti.

SONHABER.EU