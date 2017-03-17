Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

NS istasyonlarda kapıları kapatıyor

NS yaptığı açıklamada Hollanda’da büyük şehirlerin istasyonlarında kartlı geçiş turnikelerinden artık sadece ov chip ile geçileceğini duyurdu.

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NS istasyonlarda kapıları kapatıyor

Daha önce Rotterdam kentinde başlatılan bu uygulama Amsterdam’da gece saatlerinde test ediliyordu. Şimdi ise Amsterdam Centraal istasyonunda tüm gün test edileceği bildirildi. Perşembe-Cumartesi günleri arası istasyonda turnikelerden sadece ov chip kartı ile geöiş sağlanacak.

Amsterdam’ın Ardından Utrecht ve Den Haag kentlerinde de ov ile geçişlerin testine başlanacağı belirtildi.

Sevdiklerini uğurlamak isteyen veya istasyonda satış noktalarına gitmek isteyenler ov chip kartlarında yeterli bakiyeleri olduğu takdirde turnikelerden geçiş yapıp 1 saat içerisinde ücretsiz çıkış yapabilecekler.

SONHABER.EU

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