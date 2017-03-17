NS’den yeni uygulama

Hollanda Demiryolları NS’in OV chip kartında bakiye olmadan yolculuk yapma imkanı sunacağı bildirildi.
De Telegraaf gazetesinde yer alan haberde ‘ NS Flex’ adı verilen yeni uygulama ile OV chip kartında bakiye olmadan yolculuk yapılabileceği belirtildi. Bakiyesiz yolculuk uygulamasında ücretin daha sonra yolcuya fatura gönderilerek tahsil edileceği aktarıldı.
Yolcuların seçimine bırakılan bu yeni uygulamanın sadece banka hesabından otomatik kesilme yöntemi ile mümkün olacağı bilgisi verilirken, önümüzdeki günlerde test edileceği ve başarılı olduğu takdirde 2018 yılının yaz aylarında hayata geçirileceği açıklandı.
SONHABER.EU
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