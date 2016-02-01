Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Nutella’dan açıklama!

Palmiye yağının diğer bitkisel yağlardan daha zararlı ve kanserojen olduğunun açıklanmasının ardından İtalya’da palmiye yağı içeren Nutella’nın raflardan indirildiği iddia edildi.

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Nutella’dan açıklama!

Palmiye yağı ile ilgili yapılan araştırma sonucu 2016 yılında Avrupa Gıda Standartları Ajansı (EFA), 200 derece üzerinde ısıtılan palmiye yağının diğer bitkisel yağlardan daha tehlikeli olduğunu açıklamıştı.

Dünya sağlık Örgütü’nün aralarında bulunduğu sağlık otoriteleri riske dikkat çekmiş ancak gıdalarda kullanılmasına bir kısıtlama getirmemişti. Hazırlanan bir raporunun ardından İtalya’da baskı arttı ve Coop süpermarket zinciri ve unlu mamuller üreticisi Barilla ürünlerinden Palmiye yağını çıkardı.

Ferrero şirketi ise lezzetinin değişeceği gerekçesiyle dünyaca meşhur Nutella isimli çikolata-fındık ezmesi ürününde palmiye yağını kullanmaya devam etti ama İtalya’daki satışlarının son 12 ayda yüzde 3 düşmesi üzerine palmiye yağını savunan reklâm kampanyaları düzenlemeye başladı.

BASKILARIN ARDINDAN RAFLARDAN İNDİ

Nutella Ferrero’nun en önemli ürünü, şirketin senelik 10 milyar Avro’yu bulan satışlarının beşte biri Nutella’dan geliyor. CNN Türk’te yer alan habere göre Unilever ve Nestle gibi gıda üreticileri de palmiye yağını birçok üründe kullanıyor.

Ancak artan kamuoyu baskısı karşısında bu kez de marketler palmiye yağı kullanılan Nutellaları raflardan indirmeye başlandığı iddia edilmişti.

“AÇIKLAMALAR NUTELLA’YA YÖNELİK DEĞİL”

Haberler üzerine Ferrero Türkiye’den bir açıklama yapıldı. Açıklamada haberlerin gerçekleri yansıtmadığı belirtilerek “Nutella kesinlikle kanserojen madde içermemekte ve EFSA’nın açıklamaları Nutella’ya yönelik değildir. Ayrıca Nutella hiçbir ülkede raflardan indirilmemiştir. İtalyan süpermarket zinciri ‘Coop’ kendi markasını raflardan çekmiştir” denildi.

Gıda ürünlerinde kullanılabilecek bitkisel yağ çeşitleriyle ilgili düzenlemeler olduğu hatırlatılan açıklamada palm yağının, Avrupa Birliği mevzuatlarına da uygun olarak çikolata, kek, bisküvi, dondurma ve cips gibi farklı ürün grubunda ülkemizde kullanıldığına dikkat çekildi. EFSA’nın raporunun, çok sayıda gıda ürünü ve yağlar üzerindeki kontaminantlara yönelik analizleri içerdiği ancak raporun Nutella’ya yönelik olmadığı açıklandı.

PALMİYE YAĞI NEDEN ZARARLI?

2016 yılının Mayıs ayında yayınlanan detaylı EFSA raporuna göre, 200 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda rafine edilen palmiye yağı, diğer tüm bitkisel yağlardan daha tehlikeli kabul ediliyor. Palmiye yağının doğal kırmızı renginin sökmek ve kokusunu ortadan kaldırmak için yüksek sıcaklıklar kullanılıyor. Bu işlem glisidil yağlı asit esterleri (veya GE) olarak adlandırılan atık maddelere neden oluyor. Bu maddelerin hazmı da tümörlere yol açtığı düşünülen glisidol oluşumuna neden oluyor.

İtalyan Ferrero bünyesinde Nutella’dan başka Kinder (Sürpriz Yumurta), Ferrero Rocher ve Tic Tac gibi bilinen markalar bulunuyor.

KAYNAK HABER7

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