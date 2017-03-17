NVWA uyardı, Plus market satışını durdurdu

Hollanda Gıda ve ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA’nın uyarısı üzerine Plus marketler zinciri ürünü raflardan kaldırdı.
NVWA, hindistan cevizi sütünde inek sütü tespit etmesinin ardından süt proteini alerjisi olanlar için uygun olmadığı uyarısında bulundu.
Yapılan uyarının ardından Plus marketler zinciri 120 gramlık petlerdeki The Coconut Collaborative hindistan cevizi süt ve yoğurtu raflardan kaldırdığını açıkladı.
Ürün firması Uplegger Food Company GmbH, önlem amaçlı bu ürünlerin tamamını geri topluyor.
Ürünü satın alan kişiler Plus markete iade edip ücretini geri alabiliyor.
SONHABER.EU
Hollanda Gıda ve ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA'nın ...
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