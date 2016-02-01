Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

NVWA’dan tehlikeli zayıflama ürünleri uyarısı !

Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu (NVWA) doğal zayıflama ürünlerinin tehlikeli olması ile ilgili vatandaşı uyardı.

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NVWA’dan tehlikeli zayıflama ürünleri uyarısı !

Wispy Life, Wispy Tea, Emtea, Irem Naturel ve Niva Detox ürünlerinde yasaklı madde sibutramine tespit edilmesinin ardından bu ürünlerin satışını yasaklayan NVWA, özellikle Facebook ve İnstagram üzerinden satılan bu tehlikeli ürünlere karşı vatadaşı uyardı.

İnternet üzerinden doğal zayıflama ürünleri oldukları iddia edilen ürünlerin sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklandığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ancak bu durumun halen devam ettiği ve vatandaşın dikkatli olması gerektiği ile ilgili NVWA tekrar bir uyarı yayımlayarak, sibutramine maddesinin yan etkilerinde kalp rahatsızlığı, gereksiz korkular ve ağızda kuruluk gibi durumların söz konusu olduğunu vurguladı.

Adı geçen ürünleri satanların bir an önce satılı durdurup NVWA ile irtibata geçip bildiride bulunmaları istendi.

SONHABER.EU

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