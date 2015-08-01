Ödenek alanların Türkiye’de parası varsa…

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Yaşadıkları ülkede gelirleri olmadığı, çalışmadıkları, işsiz oldukları için sosyal ödenekle hayatını sürdürenlerin Türkiye’deki paraları, mal varlıkları Avrupa ülkeleri tarafından tek “Tık”la öğrenilecek.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ) tarafından üye ülkeler arasında varılan anlaşmaya göre Otomatik Bilgi Transferi sosyal ödenekle geçinenleri yakından ilgilendiriyor. Anşalma çerçevesinde yaşadığı ülkede sosyal ödenek alan bir kişinin Türkiye’de bankada parası olup olmadığı anında öğrenilecek.

Özellikle vergi dairelerinin ve sosyal ödenek veren kurumların vergi almak ve sosyal ödeneğini kesmek için başvuracağı “Otomatik Bilgi Transferi” ile bir çok Avrupalı Türk’ü mağdur edecek gibi görünüyor.

Hannoverde yaşayan Avukat Dr. Mohamet Bulut’un konu ile ilgili yaptığı açıklamada ”Almanya’da vergi sistemi gayet düzenli ve disiplinli bir şekilde işlemektedir. Faiz gelirleri de vergi kalemlerinden biridir. Bu bağlamda Almanya’da ikametgahı olup da yurt dışındaki bankalarda parası olanlar ve bu paradan faiz geliri elde edenlerden Almanya bilgi sahibi olacak. 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek AGİT’e bağlı ülkeler arasındaki “Otomatik Bilgi Transferi” anlaşması çerçevesinde, 2017‘deki bilgiler toplanmaktadır. Alman maliyesi, sosyal yardım alanların mutlaka Türkiye’deki mal varlıklarını soruşturacaktır ve Türkiye maliyesinden gerekli bilgileri temin edecektir. Bankada parası ve faiz geliri olduğu tespit edilen kişilerden cezai soruşturma kapsamında olanlar için geriye dönük 10 sene, normal durumda 5 sene olmak üzere işlem yapılabilecektir” dedi.

SONHABER.EU