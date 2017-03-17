Öğrenciler eski burs sistemine geçilmesini bekliyor

Hollanda’da eğitimde kredili burs sistemine karşı olan CU ve CDA’nın koalisyon hükümetinde yer alacak olması öğrencileri umutlandırdı. Bu sayede eski burs sistemine (studiefinanciering) geçilmesi bekleniyor.

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2015 Yılında yürürlüğe giren kredili öğrenci bursu sistemi günümüzde öğrencilerin en büyük sorunlarından biri. henüz eğitim hayatındaylen borçlandırılan gençlerde bu durumun baskı oluşturduğu ve aslında çokta katkı sağlamadığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan tüm eylemlere rağmen hükümetin yasayı kabul etmesinin ardında okuyan gençlerin sayısında düşüş yaşandığı ve eşit şartlarda eğitim alamadıkları saptanmıştı.

Bu durumdan müzdarip olan öğrenciler CDA ve CU’nın kredili öğrenci bursuna karşı olmaları nedeniyle beklenen koalisyonda anlaşma sağlandığı takdirde kendilerini destekleyecek iki partinin olmasından umutlu. Bu sayede eski burs sisteminin tekrar yürülüğe girebileceği ümidini taşıyan öğrencilerin de dört gözle yeni hükümetin kurulmasını bekledikleri görülüyor.

SONHABER.EU