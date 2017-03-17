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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Öğrencilerin okulda neden fenalaştığı belli oldu

Hollanda’da onlarca öğrencinin fenalaşmasına neden olduğu belirlenen bir öğrenci gözaltına alındı.

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Öğrencilerin okulda neden fenalaştığı belli oldu

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, okulda öğrencilerin fenalaşmasına neden olacak bir maddenin sıkıldığı ve bunun bilinçli yapıldığı gerekçesiyle bir öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.

Grootebroek’ta bulunan Martinuscollege’da meydana gelen olayda, yaklaşık 30 öğrencinin fenalaşmasının ardından okulun boşaltıldığı ve geçici olarak spor salonunda tutuldukları belirtildi. Öğretmen ve öğrencilerin yapılan incelemelerden sonra okuldan ayrıldıkları bilgisi verildi.

Okulda yayılan konunun bir öğrenci tarafından sıkıldığı, tehlikeli bir madde olmadığını açıklayan polis, başka gözaltıların olmayacağını açıkladı.

SONHABER.EU

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