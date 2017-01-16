Hollanda basınında yer alan bilgilere göre bir öğretmen öğrencilerin gözü önünde intihar etti.

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Foto: 112Nederland

Den Bosch kentinde bulunan Gymnasium lisesinde Pazartesi sabah saatlerinde bir kişinin binadan aşağı atlayarak intihar ettiği bildirildi.

Alınan çeşitli bilgilere göre okulda görevli olan bir öğretmen öğrencilerin gözü önünde binadan atladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan emniyet, okulda intiharın gerçekleştiğini bildirmekle yetindi. Okulun inceleme yapılması için kapatıldığı ve ağlayan öğrencilere okul yakınında yetkililerin yardımcı olduğu belirtildi. Bazı öğrencilerin intihara şahit olduğu aktarılıyor.

Okul heyetinin yaşananlarla ilgili açıklama yapmadığı bilgisi verildi.

SONHABER.EU