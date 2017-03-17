Öğretmen olun, diye adeta yalvarıyorlar

Hollanda’da ilkokullar öğretmen açığını kapatmak için Pabo öğrencilerini kendi okullarında öğretmen olmaları için ikna etmeye çalışırken, laptop hediye etmek gibi farklı yollara başvurdukları ortaya çıktı.
Gerek çalışma şartları, gerekse ücret konusu sürekli şikayet konusu olan öğretmenliğe ilginin giderek azaldığı belirtilen haberlerde öğretmen açığının da giderek büyüdüğü vurgulanıyor.
Yüksek okul öğrencilerine öğretmen olmaları halinde ilk iki yıl iş ve maaş garantisi verdiklerini belirten okullar, en başarılı öğrencileri ikna edebilmek için adeta yarış içine girdikleri gelen haberler arasında bulunuyor. Pabo öğrencilerinin daha mezun olmadan işlerinin hazır olduğu, laptop hediye edildiği ve yeterki kendi okullarında çalışmayı tercih etmeleri için her yolun denendiği bildiriliyor.
Yetkililer ilkokullar arasındaki bu yarışta genç öğretmenlere yapılan baskıların ve vaadlerin piyasayı olumsuz etkileyebileceği gibi, gençlere de fazla sorumluluk yüklenmiş olduğunu ifade etti.
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