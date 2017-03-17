Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Öğretmenden çıplak fotoğraf karşılığında yüksek not

Hollanda’da öğrencilerinden çıplak fotoğraf isteyip karşılığında yüksek not teklif eden öğretmenin 6 yaşındaki yeğenine de cinsel istismarda bulunduğundan şüpheleniliyor.

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Öğretmenden çıplak fotoğraf karşılığında yüksek not

Haziran ayında gözaltına alınan 24 yaşındaki öğretmenin, öğrencilerinden çıplak fotoğraf karşılığında yüksek not teklifi ve 6 yaşındaki erkek yeğenine de cinsel istismarda bulunma suçlarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Alınan bilgilere göre mahkeme psikolojik tedavi görme şartıyla Daan V.’yi serbest bıraktı. Daan V.’nin suçlamaları kabul etmediği belirtiliyor.

SONHABER.EU

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