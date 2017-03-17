Öğretmenden çıplak fotoğraf karşılığında yüksek not

Hollanda’da öğrencilerinden çıplak fotoğraf isteyip karşılığında yüksek not teklif eden öğretmenin 6 yaşındaki yeğenine de cinsel istismarda bulunduğundan şüpheleniliyor.
Haziran ayında gözaltına alınan 24 yaşındaki öğretmenin, öğrencilerinden çıplak fotoğraf karşılığında yüksek not teklifi ve 6 yaşındaki erkek yeğenine de cinsel istismarda bulunma suçlarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
Alınan bilgilere göre mahkeme psikolojik tedavi görme şartıyla Daan V.’yi serbest bıraktı. Daan V.’nin suçlamaları kabul etmediği belirtiliyor.
SONHABER.EU
Hollanda'da öğrencilerinden çıplak fotoğraf isteyip karşılığ...
Kişinin sağlık giderlerine katkı amaçlı olarak hükümet taraf...
DENK Milletvekili Selçuk Öztürk: Belediye seçimleri yaklaşır...
Uluslararası Daimi Halk Mahkemesi, Myanmar hükümetinin ülked...
Fransız çimento devi Lafarge tarafından Suriye’de DEAŞ’e har...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Ürd...
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (UTSO ), çeşitli temasla...
Hollanda'da ehliyet sınavını bir kerede kazananların sayısın...
Alman hükümeti, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmaları...
Belçika’da Federal Hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı N-VA ...