Öğretmenlerden yaz tatili sonrası eylem açıklaması

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PO in Actie üyesi eğitimci Thijs Roovers yaptığı açıklamada, ”yaz tatili biter bitmez eylem yapacağız. Bu kez daha etkili bir eylem planlıyoruz. Ancak içeriği ile ilgili henüz bilgi veremeyeceğim ” ifadesini kullandı.

İş yükünün hafifletilmesi ve maaşlara zam yapılmasını isteyen ilkokul öğretmenleri, yaz tatili öncesi 1 saatlik iş bırakma eylemi düzenlemiş ve Malieveld’de seslerini duyurmak için toplanmışlardı. Ancak yaptıkları eylem siyasiler tarafından çok ciddiye alınmamış gibi görünüyor.

Bu durumun farkında olan eğitmenler, siyasilerin isteklerine kulak vermesini sağlamak için yaz tatili sonrası yeni eğitim sezonu başlar başlamaz çok daha ciddi ve etkili eylemler planladıklarını aktardı.

Eylem yapan öğretmenler, ilkokul öğretmenlerinin ortaokul öğretmenlerinden yüzde 20 daha az maaş aldığını belirtiyor.

SONHABER.EU