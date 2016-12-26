Oksijen yerine gaz verilen bebeğin davası sonuçlanamıyor

Belçika’da 2012 yılında hastanede bebeğe oksijen verilmesi gerekirken yanlışlıkla ‘kahkaha gazı’ olarak bilinen nitröz oksit verilmesi sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili görülen davada bir türlü cezalar kesilemiyor.

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Knokke’da AZ Zeno hastanesinde meydana gelen olayla ilgili 2 anestezi uzmanıyla 2 yönetici hakkında açılan davanın yıllardır devam etmesi ve bir türlü sonuca bağlanmaması aileyi çileden çıkardığı belirtiliyor.

Jasper bebeğin ölümüne neden olan hatadan sorumlu uzmanlar ve yöneticilerin 3 ay ile 2 yıl hapis ve 300 ile 600 arası para cezası alabilecekleri bildiriliyor. Ancak davanın sürekli ertelenmesinden dolayı suçlular ceza almıyor.

Nieuwsblad’a konuşan aile, ” artık suçluların ceza alacağı konusunda umuduğumuz kaybettik. Davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz ” dediği öğrenildi.

SONHABER.EU