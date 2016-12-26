Oksijen yerine gaz verilen bebeğin davası sonuçlanamıyor

Belçika’da 2012 yılında hastanede bebeğe oksijen verilmesi gerekirken yanlışlıkla ‘kahkaha gazı’ olarak bilinen nitröz oksit verilmesi sonucu hayatını kaybetmesi ile ilgili görülen davada bir türlü cezalar kesilemiyor.
Knokke’da AZ Zeno hastanesinde meydana gelen olayla ilgili 2 anestezi uzmanıyla 2 yönetici hakkında açılan davanın yıllardır devam etmesi ve bir türlü sonuca bağlanmaması aileyi çileden çıkardığı belirtiliyor.
Jasper bebeğin ölümüne neden olan hatadan sorumlu uzmanlar ve yöneticilerin 3 ay ile 2 yıl hapis ve 300 ile 600 arası para cezası alabilecekleri bildiriliyor. Ancak davanın sürekli ertelenmesinden dolayı suçlular ceza almıyor.
Nieuwsblad’a konuşan aile, ” artık suçluların ceza alacağı konusunda umuduğumuz kaybettik. Davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz ” dediği öğrenildi.
SONHABER.EU
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Terörün ve şiddetin en büyük...
Belçika'da 2012 yılında hastanede bebeğe oksijen verilmesi g...
Hollanda'da Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) başlatı...
Alınan bilgilere göre Belçika'da ebeveynleri tarafından ceza...
AB için 2016, Brexit ile geleceğinin sorgulandığı, Ukrayna i...
Hollanda'da son haftalarda yaşanan grip salgını etkisini art...
Hollanda'da Çarşamba akşamı Cami yapımı için satın alınan yü...
İsrail başsavcısı Başbakan Benyamin Netanyahu’nun da dahil o...
Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Vrije Üniversitesi V...
Sylvana Simons'ın DENK partisinden ayrılmadan çok önce kendi...