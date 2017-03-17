Okul gezisinde öğretmenler çocuğu unuttu

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Oldenzaal’da bulunan De Bongerd ilkokulu öğretmenlerinin 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle Apeldoorn kentindeki tema parkı Julianatoren’a okul gezisine gittiği gün kız çocuklardan birini orada unutup otobüsle yola koyulduğu belirtildi. Otobüsle yolu yarıladıkları sırada okul heyetinden bir çocuğun tema parkında unutulduğu bilgisini alan öğretmenlerin çok korktukları bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan öğretmenler, ” başımıza gelebilecek en kötü şeyi yaşadık. En çok korktuğumuz şeylerden biri çocukların kayıp olmasıdır ” dedi.

Tubantia’ya konuşan okul müdürü, ”okul gezisine kendi aracıyla giden velilerimize ulaştık ve küçük kız öğrencimizin tema parkında kaldığını onu alıp sağsalim okula teslim etmeleri ricasında bulunduk. Velilerimiz unutulan çocuğumuzu ailesine teslim ettiler ” ifadelerine yer verdi.

Alınan bilgilerde eve dönüş saatinde çocukların toplanacağı yerin değiştirilmesi sonucu böyle bir talihsizlik yaşandığı aktarılıyor.

SONHABER.EU