Okul, iki Müslüman öğrencisine tazminat ödeyecek

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Maria Montessoris okulunda eğitim alan iki kız öğrencinin kurban bayramı nedeniyle okula gitmediği, her yıl çekilen sınıf fotoğrafında bu nedenle yer almadıkları belirtiliyor.

Okul heyeti konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yoğun ajandası nedeniyle başka bir tarihe ayarlayamadıklarını ve bu nedenle kurban bayramı ile çakıştığını ifade ederek, kasıt olmadığını belirtti. Okulun Müslüman öğrencilere fotoğrafın sabah saatlerinde çekilebileceğini ve bu sayede bayramlarını diledikleri gibi imkan tanıdıklarını da aktararak, iki kız öğrencinin gelemediğini bildirdi.

Kızlarının bu duruma çok üzülmesine dayanamayan velileri ise okula dava açtı. İki kız öğrencisinin davasını üstelenen avukat Laura Zuydgeest 2015 yılında gerçekleşen bu olayla ilgili, ” bu durum sadece Müslüman öğrencileri kapsadığı için okulun ayrımcılık yaptığını söyleyebiliriz ” ifadesini kullandı.

Mahkeme, iki kız öğrencinin mağdur edildiği ve okulun bu nedenle 500 euro tazminat ödemesi gerektiği kararını verdi.

SONHABER.EU