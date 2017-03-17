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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Okullar velileri çok zahmetli buluyor

Hollanda’da okul yöneticileri günümüzde velilerin çok fazla istekleri olduğunu, neredeyse her konuda itiraz ettiklerini ve oldukça zahmetli olduklarını belirtti.

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Okullar velileri çok zahmetli buluyor

CNV okul yöneticileri kurumu tarafından yapılan ankette bir çok okulun velilerin farklı isteklerde ve itirazlarda bulundukları konusunda hemfikir olduğu saptandı. Velilerin bu tavırlarını ‘ çok zahmetli ‘ olarak değerlendiren okul yöneticileri, örnek olarak geçtiğimiz günlerde Den Haag kentinde kurban bayramında sınıf fotoğrafında yer alamayan iki öğrenciye mahkmeden 500 euro tazminat kararı çıkması gösterildi.

okul yöneticilerinin yüzde 66’sı veliler tarafından yasal işlem gibi tehditlerle karşı karşıya kaldığı ve hatta bazılarının görevini bırakmayı bile düşündüğü belirtiliyor. Velilerle yaşanan en büyük sorunlardan birinin özellikle de öğrencilerin geleceğini etkileyen seviye belirleme tavsiyeler olduğu aktarılırken, bir diğer konu olarakta eğitimde zorluklar yaşayan çocukların özel okullara yönlendirilmesi öne çıkıyor.

Okul yöneticileri gün geçtikçe velilerin daha sert tavırlar sergiledikleri ve bir çok itirazlarının kendi çıkarları doğrultusunda olduğuna indandıkları gerekçesiyle bu durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

SONHABER.EU

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