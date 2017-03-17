Ölüm haberini ‘ Erdoğancı ‘ diye verdiler!

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Foto Facebook UETD Nederland

Ünlü işadamı Zeki Yumuşak’ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi üzerine UETD Hollanda bir taziye mesajı yayınladı.

Bu mesaj üzerine Hollanda basını Zeki Yumuşak’ ın ölüm haberini verirken, ‘ Erdoğan’ın AK Partisine bağlı siyasi harekatı UETD görevlisi’ ifadesini kullanarak bilgi paylaşımında bulundu.

Yumuşak’ın ölüm haberi ile ilgili atılan manşette kullanılan, ‘Silahlı saldırıya uğrayan kişi Erdoğan Harekatı’nda çalışıyordu ‘ ifadeyle De Telegraaf gazetesi yine algı oluşturmaya çalıştı. Haberde Türk iş adamının ölümü ile ilgili siyaset ve algı yapılması tepkilere yol açtı.

Yapılan son açıklamalara göre olay yerine yakın bölgede bulunan iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ancak bu kişilerin cinayetle ilgili bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

SONHABER.EU