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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Önemli pasaport harcı hatırlatması

Yetkililer Türk pasaportu harcı ile ilgili vatandaşlara önemli hatırlatmada bulundu. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarını da ilgilendirdiği belirtildi.

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Önemli pasaport harcı hatırlatması

Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı, 10 Şubat 2016’dan beri eğitimi devam eden ve 25 yaşından küçük olan öğrencilerden harç alınmadığını duyurdu

Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi özel örgün ve yaygın eğitim-öğretim, yükseköğretim kurumlarında örgün, ikinci öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim kapsamında ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyde eğitim görmekte olan 25 yaşını doldurmamış aktif öğrenci durumunda bulunanlar illerimizde pasaport birimlerine, yurtdışında aynı statüde olan öğrenciler dış temsilciliklerimize müracaat edebileceklerdir. Reşit olmayan öğrencilere beş yıl süreli pasaport, reşit olan öğrencilere 25 yaşının ikmaline kadar pasaport verilecektir. Resmi veya özel kurumlarca açılan her türlü kurs, seminer, sertifika programlarına devam edenler öğrenci olarak kabul edilmeyecektir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri kurumlarından getirecekleri ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş öğrenci belgeleri kabul edilecektir.” ifadeleri yer aldı.

Haber7

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