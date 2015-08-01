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Ordu-Giresun Havalimanı’ndan Almanya seferleri başladı

Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilen ilk ve tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı’ndan Almanya’ya direkt seferler başladı.

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Ordu-Giresun Havalimanı’ndan Almanya seferleri başladı

Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilen ilk ve tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı’ndan Almanya’ya direkt seferler başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin farklı noktalarına sefer düzenlenen Ordu-Giresun Havalimanı’ndan Almanya’ya da direkt seferlerin yapılmaya başlandığını söyledi.

İlk seferin Sunexpress havayolu şirketi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, “Almanya’dan 172 yolcuyla kalkan uçak saat 03.00 sularında Ordu-Giresun Havalimanı’na indi. Daha sonra aynı uçak 170 yolcuyla geri döndü.” dedi.

Ordu-Giresun’dan Almanya’ya direk uçuşların başlamasının kendilerini ve gurbetçileri mutlu ettiğini söyleyen Yılmaz, “Böylesine önemli bir yatırımın bölgemiz adına ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Allah emeği geçenlerden razı olsun.” diye konuştu.

Yılmaz, Almanya’dan şimdilik haftada bir kez sefer düzenleneceğini, yaz aylarında sefer sayısının artırılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Almanya’dan Ordu’ya gelen uçağın yolcuları ve görevlileri törenle karşılandı.

Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, yolculara çiçek, uçağın pilotu ve kabin görevlilerine ise plaket verdi.

AA

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