Organ bağışına sıcak bakmayların sayısı arttı

Hollanda’da Merkezi İstatistik Bürosu’nun verilerine göre organ bağışı istemeyenlerin sayısında artış yaşandı.
CBS’in raporunda yer alan bilgilerde organ bağışı istemeyenlerin sayısı 1,71 milyona ulaştı. Bu oranın geçtiğimiz yılın ilk aylarına göre 152 bin daha fazla olduğu belirtiliyor.
Organ bağışında bulunmak istemeyenlerde yaşanan artışın yanı sıra bu duruma evet diyenlerin sayısında da artış olduğu aktarılıyor. Organ bağışında bulunmak isteyenlerde ise aynı dönemde 36 bin artış olduğu belirtildi.
12 Yaş üzeri kayıtlı olan vatandaşların sayısı 6 milyon. Bu rakam vatandaşın yüzde 41’ini oluşturduğu belirtilirken, belirlenen oranın yüzde 28’i organ bağışında bulunmak istemiyor.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Temsilciler Meclisinde kabul edilen önergede, Hollanda’da vatandaşların sistemde otomatik olarak organ bağışçısı olarak yer alacaklarını, istemeyenlerin ise bunu bizzat bildirmesi gerektiği yer alıyor. Ülkede tepkilere neden olan bu zoraki bağış yasasını inceleyen CBS, vatandaşın bu duruma çokta sıcak bakmadığını ortaya çıkardı. Yasanın yürürlüğe girmesi için Senato’dan onay bekleniyor.
SONHABER.EU
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